Turquía confirma la muerte de otros dos soldados en el marco de su ofensiva en la región siria de Afrin

El comunicado ha sido publicado apenas un día después de que las Fuerzas Armadas turcas reconocieran la muerte de ocho soldados en la operación 'Rama de Olivo', en la que fue la jornada en la que más víctimas mortales ha sufrido Ankara desde el inicio de su ofensiva.

El 20 de enero, las Fuerzas Armadas turcas iniciaron la operación 'en la región de Afrin contra las kurdas Unidades de Protección Popular (YPG), una operación que abrió un nuevo frente en la guerra de Siria y que ha sido rechazada por Estados Unidos.

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 900 "terroristas" muertos, según las cifras aportadas por el Ejército turco --que han sido denunciadas como exageradas por parte de las fuerzas kurdas--, así como unos 15.000 desplazados, de acuerdo con las estimaciones de la ONU.

El Ejército de Turquía ha defendido que solo se está destruyendo objetivos terroristas durante la operación, que busca expulsar a las YPG de esta zona fronteriza con Turquía.

Ankara considera a las YPG una filial del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerados grupo terrorista tanto por Turquía como por la UE y Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades turcas han denunciado la presencia de milicianos de Estado Islámico en la zona, algo que las YPG han negado. Las YPG forman parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que ha expulsado a los yihadistas de numerosas partes de Siria.

El Gobierno de Siria denunció recientemente la ofensiva turca, tildándola de "ocupación", si bien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este domingo que Ankara no pretende invadir el país vecino.

"No hemos puesto nuestros ojos en los territorios de otros", ha dicho, en declaraciones al diario italiano 'La Stampa', agregando que las autoridades turcas "no tienen problemas con los sirios kurods". "La lucha de Turquía no es con los kurdos, sino con las organizaciones terroristas armadas", ha zanjado, tal y como ha recogido el diario turco 'Hurriyet'.