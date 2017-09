Tsipras asegura que Grecia recupera confianza y abre un futuro sin tutelas

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró este domingo que Grecia ha recuperado la confianza y el interés de los inversores extranjeros y ha abierto la puerta a un futuro fuera de la tutela de los acreedores.

"No vamos a permitir un retorno a la Grecia que quebró. Nuestro deber es hacer un nuevo diseño, de una Grecia de la igualdad, la meritocracia, del estado social, la estabilidad y la confianza, con instituciones que protejan el interés público", afirmó Tsipras en el discurso anual ante la Feria de Salónica, con el que el Gobierno abre tradicionalmente el nuevo curso político y económico.

La imagen de Grecia, dijo, ha cambiado radicalmente para mejor en los últimos años y tanto los socios de Grecia como los mercados internacionales reconocen estos cambios.

Como prueba de esta nueva opinión que a su juicio se tiene de Grecia, Tsipras citó las palabras de un empresario francés que acompañó esta semana al presidente galo, Emmanuel Macron, en su visita a Atenas, quien le dijo que su Ejecutivo había logrado transformar el "Grexit" en un "Greinvest", como demuestra el fuerte interés de los inversores.

Reconoció, no obstante, que la mejora de la economía que se está empezando a registrar -el Gobierno prevé un incremento del PIB de cerca del 2 % en 2017- no alcanza todavía a toda la sociedad y sostuvo que lo importante es lograr un crecimiento equilibrado que beneficie a la mayoría y no solo a unos pocos.

El primer ministro griego anunció que próximamente presentará una serie de iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones marco en los sectores del turismo, agrario y de la economía social, con el objetivo de reducir la burocracia y de impulsar la financiación.

Entre los principales objetivos de su Gobierno citó crear hasta 2020 una administración pública completamente telemática, así como frenar la fuga de cerebros.

Para evitar esta fuga anunció un programa que, bajo el título "Me quedo en Grecia-Regreso", se dirigirá a ofrecer nuevas oportunidades a todos los jóvenes científicos que han abandonado el país o no tienen trabajo.

Todos los interesados entrarán en una plataforma que les informará de todas las vacantes.

Además se creará un programa de becas de postgrado y postdoctorado, con una dotación de 330 millones de euros para un año, y se habilitarán mecanismos de financiación para emprendedores en nuevas tecnologías.

Objetivo del Gobierno, sostuvo Tsipras, es lograr que el paro se quede por debajo del 20 % -actualmente está en el 21,7 %- en 2018, el año en que Grecia tiene previsto salir del programa de rescate.