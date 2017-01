Trump amenaza frontalmente a la prensa: “BuzzFeed sufrirá las consecuencias”

El que en nueve días será la persona más poderosa del mundo ha amenazado directamente a un medio de comunicación, por su nombre, en una rueda de prensa retransmitida a medio mundo. El presidente electo Donald Trump ha advertido a BuzzFeed de que “sufrirá las consecuencias” por publicar el documento íntegro en el que los servicios de inteligencia estadounidenses le advertían de que Putin podría tener vídeos de sus "perversiones" sexuales con el que hacerle chantaje. Además, ha negado la palabra al reportero de otro medio, CNN, por el mismo motivo.

“La irresponsable decisión de unos pocos medios de publicar esta información falsa y no substanciada solo se puede atribuir a los prejuicios en mi contra”, ha asegurado.

Desde el estrado ha llamado al reportero Jim Acosta “maleducado” y le ha dicho que el medio en el que trabaja, CNN, “es un medio de noticias falsas”. “Os diré una cosa, algunos de los medios con los que trato se dedican a las noticias falsas, unos más que otros”, ha dicho. “Creo que es muy triste cuando los informes de inteligencia llegan a la prensa. Son clasificados y salen de reuniones clasificadas. Es ilegal filtrarlos”, ha terminado.

Trump ha sugerido durante la campaña que quiere endurecer las leyes contra el libelo [acusaciones falsas] del país.





Medios buenos, medios malos

En este ataque frontal con nombres a algunos medios, Trump ha incluido loas a otros como el The New York Times que ha decidido no adelantar la noticia, según él, por carecer de pruebas. La noticia ha sido recogida en portada por todos, también el NYT, tras su publicación por CNN esta mañana. “Os voy a decir una cosa: hay algunos medios, a pesar de todo lo que acabo de decir, que son muy profesionales, y que han elevado un poco lo que pienso de vosotros [los periodistas]”.

Tanto Rusia como el equipo de Trump han negado lo apuntado en el informe, que incluyen presuntas orgías en el Ritz de Moscú en las que se practicaba, presuntamente, la “lluvia dorada” entre prostitutas. “Tengo fobia a los gérmenes”, ha dicho entre risas, además de que él siempre ha advertido, afirma, a todo su equipo, cuando salen al extranjero: “En esas habitaciones de hotel hay cámaras en los sitios más insospechados”.





Enfrentamientos con la prensa

El presidente ha usado las críticas a los medios de comunicación con profusión, y ha tenido enfrentamientos personales con algunos reporteros. A la presentadora de la cadena conservadora Megyn Kelly, que fue dura con él en sus preguntas en una entrevista, le dedicó este mensaje en Twitter: “Me niego a llamar a Megyn Kelly una barbie, porque no sería políticamente correcto. La voy a llamar simplemente reportera irrelevante”.

A pesar de todo, según Glenn Thrush del The New York Times: “Es más amistoso con los medios de lo que dice: llama habitualmente a los reporteros personalmente con más frecuencia que ningún otro candidato o presidente”.





Una estructura más anárquica que Obama

Había en la sala de la Torre Trump de Nueva York más de 100 periodistas, y él ha ido dando la palabra aleatoriamente, sin seguir el orden fijado por su equipo que solía seguir Barack Obama.

La expectación era máxima. Otra rueda de prensa prometida hace siete semanas fue finalmente cancelada. El equipo de campaña de Donald Trump trató de mantenerle lo más alejado posible de los medios, porque se dañaba a sí mismo, durante seis meses. 167 días sin ninguna rueda de prensa, hasta este miércoles.