Mundo

Trump tacha de "violencia política" el envío masivo de paquetes sospechosos y apela a la unidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el envío masivo de paquetes sospechosos a políticos demócratas, como el ex presidente Barack Obama y el matrimonio formado por el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, es un acto de "violencia política" y ha apelado a la unidad para combatirlo.