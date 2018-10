Trump traslada su apoyo a los vecinos de Florida ante la llegada del huracán 'Michael': "Que Dios os bendiga"

'Michael' ha alcanzado este miércoles la categoría 4 --de una escala de cinco-- y avanza hacia Florida con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Las autoridades de Florida han emitido alertas de evacuación para unos 500.000 ciudadanos pero no todos han podido salir y los que no lo hayan hecho ya no podrán hacerlo porque es demasiado tarde, según ha informado la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

"Muchas zonas son muy pobres", lo que hace "muy difícil que la gente sin los recursos necesarios pueda salir", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca tras reunirse con el director de la FEMA, Brock Long, y con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Trump ha contado que también ha tenido una larga conversación telefónica con el gobernador de Florida, Rick Scott, porque lo que empezó "de forma inocente" ahora "ha crecido hasta convertirse en un monstruo". "Me dicen que este es uno de los huracanes más potentes que han golpeado nuestro país", ha alertado.

Así las cosas, y ante la imposibilidad de seguir evacuando gente, Trump ha deseado suerte a los habitantes de Florida. "Que Dios os bendiga a todos", ha dicho. También ha querido expresar su apoyo a través de Twitter: "¡Estamos contigo, Florida!".

Anticipando los daños que pueda provocar 'Michael', ha anunciado que lo más probable es que visite la zona cero entre el domingo o el lunes. Por ahora, ha añadido, mantiene su acto electoral de este miércoles en Pensilvania. "Hay mucha gente que ya está allí", se ha justificado.