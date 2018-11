Trump se muestra satisfecho con el nuevo Congreso: "Puede ser una bonita situación bipartidista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado satisfecho con el Congreso dibujado por las 'midterms' del 6 de noviembre, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y dominio republicano en el Senado, a pesar de que el oficialismo ha perdido la cámara baja, porque "puede ser una bonita situación bipartidista".

Trump, que ya había celebrado por Twitter el desempeño electoral del Partido Republicano, que los analistas políticas vinculaban directamente a la figura del presidente, ha dado una rueda de prensa en la Casa Blanca para hacer una valoración más detallada.

"Anoche el Partido Republicano desafió a la Historia", ha afirmado. Según su análisis, los republicanos mantuvieron el control del Senado y "superaron las expectativas en la Cámara de Representantes", que todos los sondeos adjudicaban a los demócratas.

Y eso, ha enfatizado, con la "hostilidad" de los medios de comunicación que, según ha denunciado, afectó a las donaciones y al eco de la campaña electoral.

El magnate neoyorquino se ha sentido tan cómodo con los resultados que ha enumerado una larga lista de estadísticas que los republicanos habría pulverizado. Así, por ejemplo, ha indicado que es la mayor ganancia electoral en el Senado para un partido gobernante desde las 'midterms' de 1962 con John F. Kennedy.

Se ha atribuido parte del mérito, destacando que de los once candidatos a los que apoyó durante la campaña electoral nueve han ganado. "Mia Love no me quiso y perdió. Muy malo. Lo siento por Mia", ha dicho, en un juego de palabras, en alusión a la congresista republicana por Utah Mia Love.

También ha apuntado al Partido Demócrata. "Ampliando nuestra mayoría en el Senado, los votantes han rechazado claramente su gestión de las audiencias (para la confirmación de Brett) Kavanaugh" como juez del Tribunal Supremo, ha esgrimido.

MANO TENDIDA

Sin embargo, en un inusitado tono conciliador, el inquilino de la Casa Blanca ha valorado a los candidatos y simpatizantes demócratas que "han trabajo muy, muy duro". "Como Oprah Winfrey, que me gusta. No sé si yo le gusto a ella, pero está bien", ha comentado.

En la misma línea, ha ensalzado la labor de la hasta ahora líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien él mismo ha postulado para el cargo a pesar de que el partido no ha despejado aún esta incógnita.

"Le doy mucho crédito", ha declarado, valorando especialmente el discurso de Pelosi al término de la noche electoral, en el que hizo un llamamiento a recuperar el trabajo conjunto. "Usó las palabras unidad y bipartidismo, lo cual es muy importante porque es lo que deberíamos hacer", ha indicado. "Realmente puede ser una bonita situación bipartidista", ha augurado.