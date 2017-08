Trump espera que el resultado de la investigación sobre la injerencia rusa sea "verdaderamente honesto"

Trump ha instado a los demócratas a dejar de lado su "obsesión por perseguir un fraude" para comenzar a centrarse en servir a los intereses del pueblo de Estados Unidos, según ha informado la cadena de televisión ABC.

El dirigente ha aprovechado el mitin para arremeter contra la pesquisa y ha asegurado que se trata de una "historia falsa que resulta insultante para toda la población y para la Constitución". Posteriormente, el fiscal especial Robert Mueller, que se encuentra al frente de la investigación eligió un gran jurado en Washingron para analizar a fondo el caso.

"Sólo espero que la conclusión final de esta investigación sea honesta, que es lo que merecen los estadounidenses que nos dieron la victoria en noviembre y aquellos que quieren un futuro mejor", ha aseverado Trump ante miles de personas.

En relación con la pesquisa y la postura adoptada por el Partido Demócrata, el dirigente ha señalado que "pueden seguir con su obsesión con el engaño o pueden ponerse a trabajar en interés de los estadounidenses".

El presidente continúa defendiendo que no hay ningún tipo de vinculación entre Rusia y las elecciones presidenciales celebradas en 2016. "La mayoría sabe que no hubo ningún ruso vinculado a la campaña. Nunca lo ha habido. No hemos ganado gracias a Rusia", ha manifestado.

"La historia de Rusia es un invento. Es sólo una excusa para tapar la mayor pérdida de la historia de Estados Unidos", ha afirmado en alusión a su victoria electoral sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton. "Les hace sentir mejor tener algo de lo que hablar", ha añadido.

"Deberían intentar ganar en las urnas. No va a ser fácil, pero así es como se supone que se hace", ha aclarado.