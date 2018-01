Trump responde a las dudas sobre su salud mental: "Soy un genio y soy muy estable"

"He ido de hombre de negocios de mucho éxito a estrella de la televisión y a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que me acredita no solo como listo, sino como un genio... ¡Y un genio muy estable, además!", ha escrito en la red social.

Trump ha insistido en que es un modelo de cordura. "Los dos activos más grandes que he tenido en mi vida han sido mi estabilidad mental y que soy realmente inteligente", ha dicho y ha recordado que la ex candidata demócrata Hillary Clinton, "la corrupta", "ya intentó jugar esas cartas" y, "como todo el mundo sabe, se cayó con todo el equipo".

El libro de Wolff, 'best-seller' instantáneo, describe a Trump como una persona absolutamente incapaz de tomar una decisión pragmática y "carente de los elementos más básicos para relacionar causa y efecto".

El texto, confeccionado a través de más de 200 entrevistas gracias al acceso privilegiado que Wolff tuvo a Trump y a su Gabinete en los primeros meses de su mandato, ha sido criticado por la inexactitud de ciertos pasajes, si bien la Casa Blanca ha intentado vetarlo.

Trump ha asegurado, en declaraciones a las prensa desde Camp David, donde se ha reunido con los líderes republicanos del Congreso para abordar la agenda legislativa de 2018, que todo lo que se dice en él es "ciencia ficción" y ha definido a Wolff como "un fraude".

El magnate neoyorquino ha enmarcado la ofensiva de Wolff en la supuesta campaña mediática para socavar su Gobierno. Así, ha aprovechado para negar una información publicada por 'The New York Times', según la cual asesores de Trump presionaron al fiscal general, Jeff Sessions, para que no se recusara en la investigación sobre Rusia.

"Todo lo que he hecho ha sido cien por ciento correcto", ha defendido. "La (teoría de la) colusión está muerta porque todo el mundo se ha dado cuenta, después de un año, de que no hubo absolutamente nada", ha añadido, refiriéndose a la investigación sobre los vínculos de su campaña con el Kremlin.