Trump recalca que espera que no estalle una guerra con Irán

Trump ha sido preguntado por un periodista en la Casa Blanca sobre si cree que estallará un conflicto. "Espero que no", se ha limitado a contestar el mandatario, antes de reunirse con su homólogo suizo, Ueli Maurer.

El presidente estadounidense dijo el miércoles "estar seguro" de que Irán "querrá hablar pronto", si bien el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha resaltado este mismo jueves que "no hay posibilidad para las negociaciones".

"(Estados Unidos) no está en posición de imponer condiciones previas a Irán", ha argumentado, en el marco de una visita oficial a Japón, tal y como ha recogido la agencia japonesa de noticias Kiodo.

Zarif ha manifestado además que Teherán está comprometido con sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear internacional a pesar de la retirada de Estados Unidos y ha calificado de "inaceptable" las sanciones impuestas por Washington.

Así, ha puntualizado que Irán está ejerciendo "la máxima moderación a pesar del hecho de que Estados Unidos se retiró del acuerdo en mayo del año pasado". "Creemos que la escalada de Estados Unidos es inaceptable y está fuera de lugar", ha zanjado.

Pese al aumento de las tensiones, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó el martes que "no habrá guerra" con Estados Unidos a pesar del incremento de las tensiones, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por otra parte, reiteró que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.