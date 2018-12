Trump: "El único problema de nuestra economía es la Reserva Federal"

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. No tienen dotes para el mercado, no entienden las necesarias guerras comerciales o un dólar fuerte o incluso los cierres (de Gobierno) demócratas por la frontera", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter.

Para el presidente, la Reserva Federal es "como un buen golfista que no puede marcar porque no tiene toque, no sabe golpear en corto", en una analogía con uno de sus deportes favoritos.

El sábado, varios medios informaron de que Fed, Jerome Powell, después de que éste anunciara una subida de los tipos de interés. Tal medida representaría un desafío sin precedentes para la independencia de la Reserva Federal, un órgano que históricamente ha quedado al margen de los pulsos políticos de Washington.

De hecho, los analistas han advertido de los efectos que tendría cualquier intento por parte de Trump de expulsar a Powell, en la medida en que podría minar la confianza de los inversores en la capacidad del banco central para actuar por su cuenta.