Trump cree que "probablemente" tendría una buena relación con Kim Jong Un

"Probablemente tendría una buena relación con Kim Jong Un", ha dicho Trump en una entrevista concedida al diario económico 'Wall Street Journal' que se ha publicado a última hora del jueves. "Tengo relación con gente que os sorprendería", ha apostillado.

Sin embargo, se ha negado a despejar la incógnita sobre si ha mantenido o no una conversación telefónica con Kim. "No quiero hacer comentarios sobre eso. No estoy diciendo que la haya tenido o que no, simplemente no quiero comentarlo", ha zanjado.

Trump le dijo el miércoles al presidente surcoreano, Moon Jae In, que está dispuesto a hablar con Kim. "El presidente expresó su disposición a que haya conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte en el momento apropiado y bajo las circunstancias adecuadas", matizó la Casa Blanca.

Representantes de las dos Coreas se han reunido esta semana en la localidad fronteriza de Panmunjom para pactar la participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán entre el 9 y el 25 de febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.

Se trata del primer contacto entre ambos países en más de dos años, lo que ha avivado la esperanza de reanudar las conversaciones a seis bandas para desnuclearizar la península de Corea, que llevan suspendidas casi una década por las continuas pruebas atómicas de Pyongyang.

Este acercamiento se ha producido a pesar del cruce de insultos entre Trump y Kim. El pasado verano el régimen comunista amenazó con atacar el territorio estadounidense en la isla de Guam y el magnate neoyorquino dijo que respondería con "fuego y furia", lo que hizo temer una reanudación del conflicto en la península de Corea.