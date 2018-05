El abogado de Trump asegura que el presidente no cesará a Sessions antes de que finalice la pesquisa de Mueller

"No existe duda alguna de que se ha quejado de él", ha indicado Giuliani durante una rueda de prensa, según ha recogido la cadena de televisión CNN. "No existe duda de que ha habido problemas. No sé si esto ha terminado ni si debería", ha manifestado.

Sessions se recusó a sí mismo en marzo de 2017 de la investigación en torno a los comicios y la campaña de Trump después de acceder al cargo como fiscal general, una decisión que ha sido criticada por el dirigente. Esto provocó que el vicefiscal general, Rod Rosenstein, se encontrara a cargo de la supervisión de la pesquisa liderada por Mueller.

"Recordad que el fiscal especial es quien escribe el informe. Una vez que el informe sea publicado tengo que leerlo, pero creo que Trump tomará la decisión que considere necesario como presidente", ha aseverado el letrado, que ha manifestado que el magnate neoyorquino tiende a cambiar de opinión sobre Sessions.

Fuentes cercanas al presidente han señalado que Sessions se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago poco después de recusarse y que allí tuvo lugar una confrontación entre ambos.

Por otra parte, Giuliani ha aseverado que no cree que Trump cese a Mueller dado que éste está creándose "sus propios problemas". Asimismo, ha instado a Mueller a finalizar la investigación en septiembre. "Bueno, si no presenta su informe el 1 de septiembre o a mediados de mes estará marcándose un Comey", ha destacado en relación al exdirector del FBI.