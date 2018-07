Trump dice que "pase lo que pase con el Brexit" le parecerá bien siempre que sigan las relaciones comerciales

"No se que vais a hacer pero me parece bien, siempre que comerciéis con nosotros. Respaldamos la decisión del pueblo británico. No va a ser fácil pero tienen nuestro apoyo. Un Reino Unido fuerte e independiente va a ser una bendición para todos", ha declarado tras su encuentro con la primera ministra británica, Theresa May, en su residencia de verano en Chequers.

Trump también ha rechazado que acusara a May de lanzar un proyecto fallido de Brexit, durante su entrevista al sensacionalista diario 'The Sun' antes del inicio de su visita oficial a Reino Unido.

"Nunca critiqué a May. Han sido una más de las noticias falsas con las que tantos problemas hemos visto. Está haciendo un trabajo fantástico", ha dicho.

"Solo pido de Theresa que podamos comerciar sin restricciones. Queremos negociar con Londres y quieren negociar con nosotros. Tras hablar con la primera ministra y su equipo, creo que ellos lo ven perfectamente posible. Antes de eso, no creía que iban a ser capaces", ha añadido.