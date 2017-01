Trump responde en Twitter a las protestas: "¿Por qué no ha votado esta gente?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido este domingo a la masiva Marcha de Mujeres que tuvo su epicentro en Washington cuestionando si sus participantes votaron en los últimos comicios, según ha hecho saber en su cuenta personal de Twitter.



"He visto las protestas de ayer pero tenía la impresión de que acabábamos de celebrar elecciones. ¿Por qué no ha votado esta gente?", ha escrito Trump.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.