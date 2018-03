Mundo

El abogado de Trump habría ofrecido indultos a dos de los acusados en las investigaciones de la trama rusa

El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría planteado a los letrados de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, y Paul Manafort, ex jefe de la campaña electoral, que podrían ser indultados en el caso de que fueran condenados por la trama rusa, según ha revelado este miércoles el 'New York Times', que cita a tres fuentes con conocimiento de estas reuniones.