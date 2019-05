Trump niega que esté planeando enviar 120.000 militares a Oriente Próximo en caso de ataque de Irán

"Creo que son 'fake news'. ¿Podría hacerlo (enviar las tropas)? Absolutamente. Pero no lo tenemos planeado", ha dicho el mandatario, quien ha expresado su deseo de que "no sea necesario planear eso".

Asimismo, ha resaltado que "en caso de hacerlo (enviar tropas), enviaríamos muchísimas más tropas". "'The New York Times' es 'fake news'", ha zanjado el presidente estadounidense.

Según las informaciones del citado diario, el secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha presentado un plan militar actualizado a la Administración que contempla el envío de hasta 120.000 militares a Oriente Próximo si Irán atacara a las tropas estadounidenses o acelerara el trabajo sobre armas nucleares.

El periódico ha asegurado que Shanahan presentó el plan en una reunión este jueves de los principales asesores de seguridad de Trump.

El diario estadounidense ha indicado que entre los asistentes a la reunión del jueves se encontraban el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton; la directora de la CIA, Gina Haspel; el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford.

Según 'The New York Times', se detallaron varios planes y "la opción más importante era desplegar 120.000 militares, lo que llevaría semanas o meses en completarse".

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado desde que Trump se retiró del acuerdo internacional de 2015 para frenar las actividades nucleares de Irán e impuso sanciones cada vez más estrictas a Teherán.

Sin embargo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha resaltado este mismo martes que "no habrá guerra" con Estados Unidos a pesar del incremento de las tensiones, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", ha sostenido, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, ha recalcado que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", ha zanjado.

Por otra parte, ha reiterado que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.