Trump insiste en el éxito de su reunión con Putin pese a las "noticias falsas" y confía en que haya una segunda

"La cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto por el verdadero enemigo del pueblo, las noticias falsas", ha escrito este jueves en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Trump ha culpado anteriormente a las "noticias falsas" de la tormenta política desatada en Estados Unidos por la rueda de prensa que dio junto a Putin, en la que dio mayor credibilidad al presidente ruso que al Departamento de Justicia y el FBI sobre la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.

En esa comparecencia, Trump dijo que le había preguntado directamente a Putin sobre el tema y que éste le había contestado que Rusia no ha interferido en ningún proceso interno de Estados Unidos, incluidos dichos comicios. No hay razón para no creerle, sostuvo al tiempo que cargo contra los servicios estadounidenses.

En los días siguientes ha ido matizando esas declaraciones hasta que el miércoles afirmó que hubo injerencia rusa en la campaña electoral de hace dos años y responsabilizó "personalmente" a Putin. El mandatario ruso ha atribuido las nuevas palabras de Trump a "fuerzas" estadounidenses que tratan de boicotear la relación bilateral.

Ambos han calificado de exitosa la cumbre bilateral celebrada el pasado lunes en Helsinki porque han conseguido restaurar la "confianza" rota en estos años. Trump avanzó entonces que habría una segunda cumbre, algo por lo que Putin ha hecho votos este jueves: "Es importante que haya una reunión a gran escala que nos permita hablar directamente".

"Espero nuestra segunda reunión para que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas que discutimos, incluido el fin del terrorismo, la seguridad de Israel, la proliferación nuclear, los ciberataques, comercio, Ucrania, la paz en Oriente Próximo, Corea del Norte y más. Hay muchas respuestas, algunas fáciles y otras difíciles, a estos problemas pero todos ellos pueden resolverse", ha tuiteado Trump este jueves.