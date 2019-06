Trump pone en duda las informaciones sobre las ejecuciones de altos cargos en Corea del Norte

"No sé si las informaciones son correctas", ha dicho durante una comparecencia en Irlanda junto al primer ministro del país europeo, Leo Varadkar, antes de agregar que "les gusta acusar inmediatamente a Kim Jong Un".

"Dijeron que le habían matado, y no era verdad. Estaba en el teatro la pasada noche, así que no lo mataron. De las otras cuatro personas no sé nada, pero es una situación interesante", ha manifestado Trump.

Asimismo, ha recalcado que "cree" que Corea del Norte "quiere lograr un acuerdo". "Nosotros queremos un acuerdo con ellos. Veremos qué tal va la cosa. Está yendo bastante bien, ya que no ha habido ninguna prueba (nuclear) ni nada importante", ha argumentado.

"Cuando me convertí en presidente, y antes de eso, había todo el rato pruebas nucleares, pruebas de misiles balísticos. Ahora no hay nada. Creo que el presidente Kim querría lograr un acuerdo, y me gustaría lograr un acuerdo con él. Espero verle en el momento adecuado", ha zanjado.

Las palabras de Trump han llegado días después de que el diario surcoreano 'Chuson Ilbo' informara de que el líder norcoreano había llevado a cabo una purga contra los presuntos "responsables" del fracaso de la cumbre entre los líderes.

Las informaciones han sido cuestionadas después de que el antiguo jefe del equipo nuclear de Corea del Norte, Kim Yong Chol, fuera visto junto al líder norcoreano en el teatro. En una foto publicada por los medios estatales norcoreanos aparecían sentados en la misma fila.

La noticia inicial también alertaba de la ejecución de cuatro personas, entre ellos Kim Hyok Chol, exembajador de Corea del Norte en España. Sin embargo, según fuentes citadas por la cadena estadounidense CNN, este negociador está vivo y bajo custodia del régimen, al igual que la traductora Son Hye Yong.