Trump está dispuesto a mantener el Gobierno cerrado "meses o años" hasta que los demócratas acepten el muro

El Gobierno estadounidense funciona a medio gas desde el pasado 22 de diciembre porque el Congreso, tanto los demócratas como algunos republicanos, se ha negado a liberar 5.000 millones de dólares para construir el polémico muro, haciendo naufragar así el acuerdo sobre el nuevo techo de gasto.

Trump se vio el miércoles con los líderes de ambos partidos en el Congreso y este viernes lo ha vuelto a intentar, a pesar de que los demócratas aprobaron el jueves un paquete legislativo que contempla los fondos necesarios para reactivar el Gobierno y una partida especial para seguridad fronteriza, pero no el muro.

"No habrá nada para el muro", dijo a NBC la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Trump "no tiene tal capacidad de persuasión como para que queramos hacer algo que no será eficaz y costará miles de millones", apostilló.

Los demócratas han enviado un potente mensaje a Trump, aunque podría quedarse solo en eso. El Congreso se renovó el jueves conforme a las 'midterms' del 6 de noviembre. Los demócratas han tomado el control de la Cámara de Representantes, pero su proyecto de ley descarrilará previsiblemente en el Senado, que sigue en manos republicanas.

"Simplemente, hemos tenido una larga y a veces tediosa conversación con el presidente", ha dicho Pelosi a la prensa al término de la reunión de este viernes. "Hemos acordado continuar con las conversaciones, pero hemos dejado muy claro que en realidad no podremos resolver esto (la cuestión fronteriza) hasta que reabramos el Gobierno", ha insistido.

Según el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, Trump "se ha resistido". "De hecho, ha dicho que mantendrá el Gobierno cerrado durante mucho tiempo, meses o incluso años" hasta conseguir la financiación necesaria para blindar la frontera sur.

Trump ha confirmado en rueda de prensa que mantendrá la parálisis administrativa si no obtiene una reforma integral. "No vamos a hacerla pedazos", ha declarado. "La frontera es un problema mucho más peligroso" de lo que creen los demócratas, tiene que ver con migración, tráfico de personas, de armas y de drogas y con "terrorismo", ha recalcado.

No obstante, se ha mostrado optimista por cuanto el cierre del Gobierno "se resolverá rápidamente" si demócratas y republicanos llegan a un acuerdo sobre el techo de gasto que incluya la construcción del muro. "Estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo (...) Se llama hacer lo que tienes que hacer por la seguridad del país", ha remachado.