Trump sugiere que pedirá la dimisión del líder republicano en el Senado si no hay avances legislativos

Trump ha cuestionado en Twiter que McConnell "gritase" durante siete añosa favor de la derogación de la reforma impulsada por Barack Obama y aún no haya sido capaz de conseguirlo. En un mensaje posterior, ha instado al senador a "volver a trabajar" para aprobar esta ley y otras sobre impuestos e infraestructuras: "¡Puedes hacerlo!".

El presidente no ha dudado en culpar personalmente a McConnell del fracaso de los republicanos para sacar adelante un texto con medidas sobre sanidad en el Senado y este jueves ha dado a entender que no defenderá su continuidad si no se produce algún tipo de avance.

En declaraciones a los periodistas, y ante la pregunta de si McConnell debería dimitir, Trump se ha mostrado ambiguo. En este sentido, ha evitado responder a la espera de lo que pase con las tres iniciativas legislativas que ha reclamado: "Entonces podrás plantearme esa pregunta".

La Casa Blanca tampoco ha querido realizar ninguna aclaración sobre cuál es el estado actual de la relación entre Trump y McConnell. "Puedes ver los tuits del presidente. Obviamente hay algo de frustración", ha dicho la portavoz, Sarah Huckabee Sanders, en rueda de prensa, según NBC News.