Trump destaca la importancia de su reunión con Kim horas antes de la cita

"Las reuniones entre las delegaciones están yendo bien y rápido, pero al final eso no importa. ¡Pronto sabremos si hay o no un auténtico acuerdo, no como los anteriores!", ha publicado Trump en su cuenta personal.

Mientras, su interlocutor, Kim, tras dedicar la noche del lunes a visitar lugares turísticos de Singapur ha destacado el desarrollo logrado por el país y ha manifestado su intención de aprender de Singapur, según han informado la agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA.

Kim ha destacado que Singapur es "limpia y bonita" y ha visitado uno de los miradores más conocidos de la ciudad, situado en la terraza del hotel Marina Bay Sands. El dirigente norcoreano ha asegurado que ha aprendido mucho del potencial económico de Singapur y de cómo se ha desarrollado.