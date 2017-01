Trump defiende la prohibición y asegura que no es agradable "buscar a terroristas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reafirmado este lunes en su decisión de prohibir la entrada en Estados Unidos durante un plazo de 90 días de los ciudadanos procedentes de siete países mayoritariamente musulmanes, asegurando que no es agradable tener que "buscar a terroristas" antes de que entren en el país.

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world!