Trump defiende el cese de Comey y confía en encontrar un director "mucho mejor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles el fulminante cese del director del FBI, James Comey, y ha anunciado que será reemplazado "por alguien que hará un trabajo mucho mejor", si bien por el momento no hay indicios sobre posibles sustitutos.



"Comey perdió la confianza de casi todos en Washington, tanto republicanos como demócratas", ha explicado Trump en Twitter, horas después de que la Casa Blanca anunciase el despido de Comey. El Departamento de Justicia le ha recriminado su papel en las pesquisas sobre el uso del correo electrónico por parte de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

James Comey will be replaced by someone who will do a far better job, bringing back the spirit and prestige of the FBI.