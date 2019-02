Trump declarará la emergencia nacional para financiar el muro con México

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves el proyecto de financiación del Gobierno acordado por los partidos en el Congreso, mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha señalado que declarará de todos modos la emergencia nacional para conseguir fondos para la "crisis humanitaria" en la frontera con México.

El proyecto de financiación ha sido aprobado en la Cámara de Representantes con 300 votos a favor y 128 en contra, según ha informado la cadena estadounidense CNN. Horas antes el Senado también lo ha aprobado y ahora la medida será enviada a la Casa Blanca para su promulgación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha señalado que el mandatario "firmará el proyecto de financiación del Gobierno y, como ha dicho anteriormente, tomará además otras acciones ejecutivas, incluida una emergencia nacional, para garantizar que se detiene la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera".

"El presidente está cumpliendo de nuevo su promesa de construir el muro, proteger la frontera y garantizar la seguridad de nuestro gran país", ha dicho Sanders en un breve comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

En respuesta, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha acusado al mandatario de "evadirse" del Congreso y ha reiterado que la situación en la frontera "no es una emergencia", tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

"Si el presidente puede declarar una emergencia en algo que ha creado como emergencia, una ilusión que quiere transmitir, imagine lo que un presidente con valores diferentes podría suponer para el pueblo estadounidense", ha señalado, antes de apuntar que podría presentar una demanda en caso de que haya una declaratoria de emergencia nacional.

Trump anunció el 25 de enero un acuerdo para reabrir la Administración estadounidense, cerrada desde el 22 de diciembre, durante un periodo de tres semanas, hasta el 15 de febrero. Uno de los motivos del cierre fue la falta de acuerdo sobre la financiación del muro.

Durante su declaración, resaltó que "no hay otra opción que construir un muro poderoso o una barrera de acero". "Si no logramos un acuerdo justo en el Congreso, el Gobierno cerrará de nuevo el 15 de febrero de nuevo o usaré los poderes que tengo por ley y la Constitución para hacer frente a esta emergencia", advirtió.

Los congresistas estadounidenses que negocian un acuerdo presupuestario anunciaron en la noche del lunes un principio de acuerdo con algunas concesiones en materia de seguridad que no contemplan, sin embargo, el muro reclamado por Trump.

Tras ello, el mandatario dijo no estar "contento" con el principio de acuerdo y reiteró que "el muro será construido". "No puedo decir que esté contento. No puedo decir que esté entusiasmado, pero el muro será construido de todos modos, porque estamos haciendo otras cosas, aparte de lo que se habla aquí", manifestó.

Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha defendido durante la jornada de este jueves que el acuerdo es "un compromiso razonable". "No financia el muro del presidente, pero apoya iniciativas inteligentes de seguridad fronteriza que ambas partes han apoyado siempre", ha dicho.