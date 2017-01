Mundo

Trump concede su "pleno respaldo" a la marcha contra el aborto de hoy en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a través de Twitter su "pleno respaldo" a la celebración este viernes de la llamada Marcha por la Vida y contra el aborto que tendrá lugar en Washington, bajo el lema The Power of One (El poder de una misma).