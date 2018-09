Trump amenaza con anular el nuevo acuerdo comercial con México si el Congreso "interfiere"

"No hay necesidadd política de mantener a Canadá en el nuevo NAFTA. Si no conseguimos un acuerdo justo para Estados Unidos tras décadas de abusos, Canadá se quedará fuera. El Congreso no debe interferir con estas negociaciones o de lo contrario sencillamente terminaré con el NAFTA por completo y estaremos mucho mejor", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en un mensaje posterior también publicado en Twitter que "el NAFTA es uno de los PEORES acuerdos comerciales de la historia".

"Estados Unidos ha perdido miles de negocios y millones de puestos de trabajo. Estamos mucho mejor que con el NAFTA, que nunca debería de haberse firmado. Ni siquiera se tenía en cuenta el IVA. ¡O hay un nuevo acuerdo a volvemos a antes del NAFTA!", ha apostillado.

Canadá, Estados Unidos y México han enfatizado la importancia del TLCAN, que apuntala un comercio regional de 1,2 billones de dólares. El acuerdo bilateral anunciado por Estados Unidos y México el lunes 27 de agosto allanó el camino para que Canadá se incorporara a las conversaciones, pero la negociación es compleja y los plazos son cortos para permitir una aprobación antes del fin de mandato del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.