Trump asevera que "no es el momento" de abrir el debate sobre el control de armas en EEUU

El mandatario ha indicado que el momento para hablar sobre el asunto "igual llegará" más adelante, pero ha insistido en que "ahora no", según ha recogido el diario 'The Wall Street Journal".

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha manifestado que "no es el momento adecuado para mantener una discusión política al respecto" dado que la nación se encuentra "de luto" por lo sucedido en la explanada situada frente al Mandalay Bay Casino, donde se encontraban reunidas unas 22.000 personas en el momento en que se produjo el ataque.

"Creo que una de las cosas que no queremos es aprobar leyes que no logren evitar que este tipo de situaciones se repitan", ha indicado Sanders. "Pienso en Chicago, donde hay unas 4.000 víctimas al año relacionadas con el uso de armas. Allí tienen una de las leyes más rígidas sobre el control de armas y eso no ha cambiado nada", ha manifestado.

"Así que cuando llegue el momento de mantener esta discusión deberíamos pensar en cosas que tengan un verdadero impacto", ha añadido.

Trump ha señalado este martes que el tiroteo durante el concierto del grupo Josh Abbott Band fue obra de "un hombre enfermo y loco", sin entrar a valorar otros tipos de hipótesis.

Así, el presidente ha evitado confirmar que se trate de un acto terrorista y únicamente se ha limitado a identificar a Stephen Craig Paddock, señalado por las fuerzas de seguridad como el autor de la masacre, como "un individuo muy, muy enfermo".

"Muchos problemas, supongo, y lo analizaremos de forma muy seria", ha dicho durante una rueda de prensa en Washington, antes de partir hacia Puerto Rico, donde ha constatado la situación de la isla tras el paso del huracán 'María'.