Trump alega que nunca ordenó a Cohen "incumplir la ley"

Cohen ha sido condenado a tres años de cárcel por mediar en el pago de dinero a mujeres para que ocultaran sus supuestas relaciones con el presidente durante la campaña electoral de 2016 y por mentir al Congreso sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Rusia.

"Nunca ordené a Michael Cohen que incumpliese la ley", ha dicho Trump, en una serie de tuits en los que ha recordado que Cohen, como abogado, "se suponía que conocía la ley". En este sentido, ha apuntado que una "gran responsabilidad" recae en los abogados en caso de error: "Para eso se les paga".

Trump ha esgrimido que "muchos" abogados han avalado su tesis de que no se violó ninguna ley de financiación dutrante la campaña y ha insistido en que Cohen se ha declarado culpable de cargos que "no son penales y por los que no habría sido declarado culpable ni siquiera por lo civil".

Según el presidente, su exabogado utilizó los supuestos pagos para "avergonzarle" y conseguir "una condena de prisión muy reducida" por otros "muchos" cargos que no guardan relación y de los que sí sería "culpable". Además, habría buscado también salvar judicialmente a familiares, ha añadido Trump.

Cohen, de 52 años, ha reconocido que abonó a la actriz porno Stormy Daniels 130.000 dólares y ayudó a gestionar el pago de otros 150.000 a la antigua modelo de Playboy Karen McDougal para que ambas mujeres guardaran silencio sobre sus relaciones con Trump. El abogado dijo entonces que fue Trump quien ordenó dichos desembolsos.