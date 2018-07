Trump advierte a la UE de que la "migración está tomando Europa"

Durante la rueda de prensa, tras la cumbre de líderes de la OTAN, el mandatario norteamericano ha asegurado que, a pesar de las protestas, a la gente "le gusta mi política migratoria" y prueba de ello es, en su opinión, la llegada al poder del italiano Giuseppe Conte o el Brexit.

"Gané las elecciones por la migración y Conte también ganó por sus ideas sobre migración", ha señalado antes de su visita oficial a Reino Unido donde asegura que "mucha gente está de acuerdo" con él.

Sobre el Brexit, sin embargo, ha decidido no pronunciarse. "No me corresponde a mí hablar del Brexit", ha afirmado Trump, que ha añadido que solo quiere que "la gente sea feliz".

Después de la visita de dos días a un Reino Unido "convulso" tras las dimisiones de los ministros, David Davis y Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos se encontrará en Helsinki con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De todas las citas previstas para este viaje a Europa, que ha incluido la Cumbre de la OTAN, la visita a Reino Unido y la reunión con Putin, esta última "igual es la más fácil", ha bromeado el estadounidense.