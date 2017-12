Un juez rechaza una demanda contra Trump por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de sus negocios

Según la demanda, Trump habría violado la Constitución norteamericana al permitir que sus hoteles y restaurantes aceptasen pagos de gobiernos extranjeros. Los pagos estarían relacionados directamente con los restaurantes del magnate y supondrían un conflicto de intereses para el presidente.

La demanda iniciada por la ONG Ciudadanos para la Responsabilidad y la Ética en Washington señala que Trump habría vulnerado varias cláusulas de la Carta Magna que prohíben al presidente aceptar cualquier pago o beneficio por parte de otros gobiernos.

El juez ha considerado que los demandantes no han podido demostrar que sufrieran pérdidas económicas debido a las acciones de Trump. Asimismo, ha indicado que su "riqueza y fama" ya era notoria antes de acceder a la Presidencia, según ha recogido el diario 'The New York Times'.

"Es normal que el interés en sus propiedades haya aumentado desde que accedió al cargo", ha manifestado. Aunque el artículo de la Constitución sobre los emolumentos prohíbe a Trump aceptar regalos o pagos adicionales como resultado de su posición en el Gobierno, Daniels ha afirmado que no prohíbe que sus negocios compitan con otros.

La ONG ha aseverado en un comunicado que la decisión del juez supone dar un paso atrás. El director ejecutivo de la organización, Noah Bookbinder, ha señalado que "no mirarán hacia otro lado ante una clara violación de la Constitución".