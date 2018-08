Trump advierte a Turquía de que EEUU "no va a esperar sentado" la liberación del pastor Andrew Brunson

"Turquía, en mi opinión, ha actuado muy, muy mal, y aún no hemos visto lo último pero no vamos a esperar sentados. No pueden coger a nuestra gente. Veremos qué pasa", ha dicho en declaraciones a la prensa antes de partir hacia Nueva York, según ha informado la Casa Blanca.

Además, ha reprochado al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan su comportamiento de los últimos años, dejando al margen la situación legal de Brunson. "Turquía es un problema desde hace tiempo. No han actuado como un amigo", ha lamentado el magnate neoyorquino.

Erdogan también ha acusado a Estados Unidos de no ser un buen aliado por no haber extraditado al influyente clérigo Fetulá Gulen, al que Turquía señala como 'cerebro' del fallido golpe de Estado de 2016; por su apoyo a los kurdos sirios, que Ankara equipara a los terroristas locales del PKK; y por el caso Brunson.

Brunson, que ha vivido durante más de dos décadas en Turquía, ha sido acusado de cargos de terrorismo y espionaje por sus supuestos vínculos con Gulen. Lleva dos años detenido y se enfrenta a hasta 35 años de cárcel. Este viernes ha visto denegada su tercera apelación para salir del arresto domiciliario en el que se encuentra.

El pasado 1 de agosto, Estados Unidos dictó sanciones contra Turquía después de que un tribunal de Estambul rechazara un recurso del pastor norteamericano para ser excarcelado. Este viernes, las autoridades judiciales han rechazado la tercera apelación de la defensa.

"Ahora mismo se enfrenta a un juicio, si es que se puede llamar juicio", ha comentado Trump, afirmando que las autoridades turcas "han fabricado ese falso cargo de que es un espía". "No es un espía (...) Es un hombre maravilloso (...) que nos deberían haber devuelto ya", ha insistido.

A raíz de las primeras medidas punitivas dictadas por el Departamento del Tesoro, Washington y Ankara han dictado otras muchas provocando una auténtica guerra económica. La consecuencia más grave ha sido el desplome de la lira turca, que amenaza la estabilidad financiera de la nación euroasiática.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió el jueves de que Estados Unidos está dispuesto a aumentar las sanciones, mientras que el ministro de Finanzas turco, Berat Albayrak, aseguró en un encuentro con inversores internacionales que el país es capaz de resistir y resurgir con más fuerza de esta crisis.