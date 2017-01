Trump "acepta" que Rusia hackeó los ordenadores del Partido Demócrata, según su futuro jefe de Gabinete

Trump "acepta el hecho de que este caso particular", declaró Priebus en referencia al ataque informático contra los ordenadores del Comité Nacional del Partido Demócrata, "ha tenido su origen desde entidades rusas", según hizo saber en declaraciones a Fox News.

"Creo que acepta los resultados y no niega que hay entidades rusas detrás de estos 'hackeos'", añadió, antes de acusar al Partido Demócrata de incumplir las medidas de seguridad necesarias para evitar este ataque. "No tenían defensas, no tenían formación suficiente y permitieron que gobiernos extranjeros entraran en su sistema" informático, ha declarado.

Se trata de la primera declaración en este sentido formulada por un alto oficial de la futura administración Trump, en un giro a los comentarios previos formulados por el presidente electo, quien rechazaba la intervención de Rusia y acusaba en su lugar a sus oponentes políticos.