Trump confirma la reunión entre Pompeo y Kim Jong Un: "Se formó una buena relación"

Horas después de que 'The Washington Post' sacase a la luz el viaje secreto de Pompeo, candidato a secretario de Estado, Trump ha reaccionado en Twitter dando por cierta la información. Según el presidente, se están estudiando los "detalles" del encuentro que él mismo mantendrá con Kim.

"La desnuclearización será algo muy bueno para el mundo, pero también para Corea del Norte", ha remachado Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca no ha escatimado críticas e insultos contra el dirigente norcoreano, al que se ha referido como "hombre cohete" en varias ocasiones.

El martes, Trump advirtió de que es posible que los esfuerzos para preparar la reunión con Kim --que se baraja entre finales de mayo y principios de junio-- no sean suficientes. "Puede que las cosas no salgan bien y no celebremos una reunión y tengamos que mantener la posición dura que hemos tomado", señaló.