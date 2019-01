Trump y Macron abordan los planes para una "fuerte y coordinada" retirada de las tropas estadounidenses de Siria

"Los dos líderes han discutido la situación en Siria, lo que incluye los planes a seguir para realizar una retirada deliberada, fuerte y coordinada, de los efectivos de Estados Unidos sobre el terreno", ha indicado la Casa Blanca en un Comunicado.

Ambos líderes han insistido, además, su compromiso con la "destrucción" del grupo terrorista Estado Islámico en el país. "Han reiterado que cualquier uso de armas químicas en Siria no debe ser tolerado", recoge el texto.

Este mismo lunes el dirigente estadounidense ha defendido que sus intenciones de sacar a las tropas de Siria "no son distintas" a las anunciadas inicialmente a pesar de que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha reconocido que la evacuación se retrasará hasta que Estado Islámico sea derrotado.

En concreto ha criticado al periódico 'The New York Times' por publicar "una noticia muy inexacta sobre las intenciones para Siria". "No son distintas de mis declaraciones originales. Vamos a salir a un ritmo adecuado mientras seguimos luchando contra Estado Islámico y haciendo lo que sea prudente y necesario", ha argumentado en un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter. "El fracasado 'New York Times' ha escrito a sabiendas una noticia inexacta", ha apostillado.

Trump no hace mención explícita a la noticia del 'NYT', pero el diario publicó el domingo que Bolton "dio marcha atrás" a la intención de Trump de "retirarse rápidamente de Siria". Bolton se encuentra de gira por Israel y Turquía en un viaje para paliar las posibles consecuencias negativas de la retirada de los aproximadamente 2.000 militares Estados Unidos desplegados en Siria y dar garantías a los aliados de Washington en la región.