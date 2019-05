Trump dice "estar seguro" de que Irán "querrá hablar pronto"

El mandatario ha criticado además a los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post' por publicar "historias sobre disputas internas" sobre su "firme política en Oriente Próximo".

"No hay disputas internas en absoluto. Se expresan opiniones diferentes y yo adopto una decisión decisiva y final, es un proceso muy simple. Todas las visiones y políticas están cubiertas", ha remachado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Trump negó el martes que esté planeando enviar 120.000 militares a Oriente Próximo en caso de ataque por parte de Irán, tildando además de "noticias falsas" las informaciones de 'The New York Times'.

"Creo que son 'fake news'. ¿Podría hacerlo (enviar las tropas)? Absolutamente. Pero no lo tenemos planeado", dijo el mandatario, quien expresó su deseo de que "no sea necesario planear eso".

Asimismo, resaltó que "en caso de hacerlo (enviar tropas), enviaríamos muchísimas más tropas". "'The New York Times' es 'fake news'", zanjó el presidente estadounidense.

Pese al aumento de las tensiones, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó el martes que "no habrá guerra" con Estados Unidos a pesar del incremento de las tensiones, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por otra parte, reiteró que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.