Trump invita al Ejército venezolano a aceptar la amnistía y enfrentarse a Maduro, una "marioneta cubana"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha invitado este lunes al Ejército de Venezuela a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro, al que ha calificado de "marioneta cubana" durante un acto de marcado carácter propagandístico y emotivo celebrado en la Universidad Internacional de Miami, en Florida, ante una multitud entregada.

Trump ha querido mandar un "mensaje" dirigido a "cada oficial que está sosteniendo a Maduro": "Los ojos del mundo entero están en ustedes. No se pueden ocultar de la elección que tienen delante", ha afirmado y ha planteado a los militares o acatar las órdenes del presidente autoproclamado, Juan Guaidó, o seguir apoyando a Maduro. "Si eligen este camino, lo perderán todo".

"Maduro es un hombre controlado por el Ejército cubano y protegido por un ejército privado de cubanos. Es una marioneta cubana", ha asegurado. Por contra, ha destacado que "el presidente Guaidó no quiere venganza contra vosotros... y yo tampoco".

En ese momento del discurso una voz entre el público ha pedido a Trump "¡manda las tropas!". La respuesta del presidente ha sido meridiana: "Queremos una transición pacífica, pero todas las opciones están abiertas", ha remachado.

El mandatario norteamericano ha emplazado así de nuevo al Ejército venezolano a permitir la entrada de la ayuda humantaria enviada por Estados Unidos y sus aliados pese a la negativa de Maduro a autorizar que cruce la frontera. "Prefiere ver a su pueblo morir de hambre que aceptar la ayuda humanitaria", ha reprochado Trump, que ha apuntado a que Maduro ha robado "millones".

Trump ha comparecido junto a la primera dama, Melania Trump, en un escenario preparado en Miami con dos enormes banderas, una de Estados Unidos y otra de Venezuela y ante un público entregado que ha jaleado con fervor al mandatario.

La primera dama ha presentado a Trump haciendo referencia a la importante comunidad cubana exiliada. "Muchos en la sala conocen la opresión de vivir bajo el socialismo y el comunismo. Ahora Venezuela está a punto de superar este régimen", ha apuntado.

"Conocemos la verdad del socialismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua y en todo el mundo. El socialismo promete prosperidad, pero trae pobreza. El socialismo promete unidad, pero traeo odio y división. El socialismo promete un futuro mejor, pero lleva a la parte mas oscura de la historia. Siempre ocurre", ha argumentado.

Este socialismo, esta "pesadilla de pobreza, hambre y muerte" gobierna "durante décadas Venezuela" en una relación con Cuba en la que, ha subrayado Trump, "Venezuela le daba a Cuba petróleo y Cuba le daba un estado policial controlado desde La Habana".

"En Venezuela está muriendo el socialismo y está naciendo la prosperidad (...). Ha llegado la hora del ocaso del socialismo en nuestro hemisferio y en muchas otras partes del mundo. no solo en venezuela, sino en Nicaragua y Cuba también", ha asegurado.

"Estamos ganando, estamos ganando en todos los frentes", ha asegurado antes de augurar que el hemisferio occidental, en el que se encuentra toda América, va a ser "el primer hemisferio de toda la historia de la humanidad". El acto se ha cerrado con la canción 'You can't always get what you want' de los británicos The Rolling Stones.