Trump anuncia que EEUU no ratificará el tratado internacional sobre venta de armas

"Este tratado amenaza vuestros derechos. Bajo mi Administración, nunca cederemos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca dejaremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda. Y por eso nunca ratificaremos el Tratado sobre el Comercio de Armas", ha dicho durante la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Indianápolis.

El tratado regula las transferencias de armas no nucleares con la pretensión de impedir las operaciones ilegales de compraventa para que estos arsenales no sean utilizadas en violaciones de los Derechos Humanos y otras normas internacionales.

El anuncio de este viernes sigue la estela de la decisión de la Administración Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán y el tratado bilateral sobre armas nucleares con Rusia.

"Como el mayor exportador de armas, la firma de Estados Unidos del ATT era un paso importante para garantizar que las armas peligrosas están lejos de las manos equivocadas", ha dicho Amnistía Internacional, en declaraciones recogidas por el portal de noticias Politico.

"Con este anuncio, la Administración Trump reabre las compuertas a las ventas de armas con débiles criterios de Derechos Humanos que podrían alimentar conflictos brutales y hacer que todo el mundo esté menos seguro", ha lamentado la ONG.

No obstante, algunos expertos señalan que el ATT no era del todo eficaz porque no previene las operaciones ilegales de compraventa de armas, dado que países como China, Rusia o India no forman parte del mismo, y hace que los vendedores pierdan el control sobre los tratos que cierran.

"Para los propios criterios de Estados Unidos, el ATT es 'menos que útil' porque, en la medida en que reduce las exportaciones de armas de Occidente, provoca el perverso efecto de dirigir a los potenciales importadores a China o Rusia", ha dicho Ted Bromund, del Heritage Foundation.