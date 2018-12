Trump asegura que EEUU "no tiene prisa" para negociar con Corea del Norte

"Muchas personas me han preguntado cómo estoy llevando nuestras negociaciones con Corea del Norte. Siempre he contestado diciendo que no hay prisa. Hay un magnífico potencial para que el país tenga éxito económico", ha señalado el mandatario.

"Kim Jong Un lo sabe mejor que nadie y lo aprovechará por completo para su gente. ¡Lo estamos haciendo bien!", ha aseverado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, y Trump, acordaron lograr la desnuclearización de la península durante su encuentro en Singapur. Los diálogos de desnuclearización, sin embargo, han estado prácticamente estancados desde entonces.