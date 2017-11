Trump dice tener "una gran relación" con Duterte y no aclara si abordará la situación de los DDHH

En una breve comparecencia ante la prensa antes de su encuentro, Duterte ha criticado a la prensa, afirmando que ambos discutirían "asuntos del interés de ambos países" y agregando que "con ustedes (los periodistas) cerca, ustedes son los espías", comentario que ha provocado la risa de Trump, según ha informado la cadena de televisión estadounidense NBC.

El miércoles, el presidente filipino aseguró que diría a Trump que "no fastidie" con la situación de los Derechos Humanos durante su encuentro. "Que no fastidie. Ese es mi problema. Yo me ocupo de mi país", dijo, tras ser preguntado sobre cuál será su reacción si Trump saca el tema a colación durante su reunión.

Previamente, fuentes de la Casa Blanca indicaron que el presidente estadounidense planeaba hablar con Duterte sobre la situación de los Derechos Humanos, en el marco de las críticas a Manila por su 'guerra contra las drogas'.

A su llegada al poder, en junio de 2016, Duterte puso en marcha una campaña antidrogas que se ha saldado con miles de muertos y que cada vez es más impopular.

Según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las fuerzas filipinas habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, algo que el Gobierno ha negado.

El presidente estadounidense fue criticado en mayo por aplaudir a Duterte durante una conversación telefónica por su "gran trabajo" en la lucha contra el narcotráfico.