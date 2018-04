El nominado de Trump para el Departamento de Veteranos retira su candidatura cercado por la polémica

La vista de confirmación de Jackson debía haberse celebrado el miércoles, pero fue aplazada a raíz de un polémico informe en el que se aseguraba que el candidato se prescribió medicamentos, apareció borracho en una fiesta del Servicio Secreto, destrozó un vehículo gubernamental y no pudo ser localizado durante un viaje de trabajo para ofrecer asistencia médica porque "estaba completamente borracho durmiendo en una habitación de hotel".

Jackson ha anunciado en un comunicado que retira su candidatura, alegando que las acusaciones --"completamente falsas y inventadas", según él-- se han convertido en una "distracción" para la labor del presidente Trump y del Departamento que aspiraba a dirigir.

Jackson, con pasado militar, ha criticado los "ataques infundados y anónimos" que ha sufrido y ha defendido su currículum. "Si no hubiese hecho ningún mérito, no habría sido elegido, ascendido y premiado para un trabajo tan sensible e importante como es ser médico de tres presidentes en los últimos doce años", ha alegado.

En este sentido, ha afirmado que "siempre" ha actuado "con los mayores criterios éticos" y ha dicho estar "orgulloso" del servicio prestado a su país. Asimismo, ha querido agradecer a Trump su "confianza", después de que la Casa Blanca haya defendido esta misma semana la candidatura de Jackson.