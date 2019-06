Trump dice que "no tiene prisa" para lograr un acuerdo con Corea del Norte y destaca su relación con Kim

Trump ha sido preguntado en una entrevista con la cadena de televisión Fox News si tiene información sobre la supuesta ejecución de los miembros del equipo negociador norcoreano tras la fallida cumbre en Hanói, a lo que ha respondido que sabe que el responsable del equipo no está muerto.

"Sé que no mataron al responsable, porque vi una foto de él en los periódicos. No sé si lo han hecho (con el resto)", ha manifestado, antes de apuntar que los medios "dicen que (Kim) no estaba contento con los resultados de la reunión".

"Eso es porque quiero un acuerdo. Podría haber logrado un acuerdo fácilmente, pero quiero uno que signifique algo", ha argumentado, al tiempo que ha destacado que Corea del Norte tiene ahora un comportamiento diferente al que mantuvo durante el mandato de su predecesor, Barack Obama.

Así, ha incidido en que Pyongyang "no está haciendo pruebas nucleares ni pruebas de ningún tipo". "Dispararon unos pocos misiles de corto alcance, como hace todo el mundo", ha concedido.

Trump ha reconocido además intentos de Corea del Norte de violar el régimen de sanciones impuesto contra el país, si bien ha destacado que "todo el mundo intenta violar las sanciones".

"Las sanciones les están haciendo mucho daño. Nunca hemos retirado las sanciones. Veremos lo que pasa", ha apuntado Trump, quien ha insistido en que la situación ahora es "muy diferente".

"Tenemos una relación y eso es importante. No tengo prisa, nos lo vamos a tomar con tranquilidad", ha asegurado, antes de afirmar que, si él no fuera presidente, Estados Unidos "estaría ahora en una gran guerra con Corea del Norte".

El propio Trump afirmó el martes que había recibido una "bonita" y "muy cálida" misiva enviada por el líder norcoreano, al tiempo que describió su relación con Kim como "muy buena".

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó el martes que una tercera cumbre entre el presidente estadounidense y Kim es posible, si bien dijo que la pelota está en el tejado de Pyongyang.

Aunque Corea del Norte ha mantenido su promesa de no realizar ensayos nucleares o de misiles intercontinentales, Bolton dijo que Washington mantiene su "campaña de máxima presión" porque Kim aún no parece haber tomado la "decisión estratégica de abandonar la búsqueda de armamento nuclear".

La última cumbre celebrada en Hanoi en febrero terminó sin acuerdo y desde entonces los esfuerzos diplomáticos parecen estar estancados. Pyongyang ha advertido de que su paciencia tiene un límite y de que Washington debe cambiar su "enfoque" hacia Corea del Norte y acabar con su hostilidad.