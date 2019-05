Trump califica a Bill de Blasio como el "peor alcalde" de EEUU y afirma que "no durará mucho" en su candidatura

"No me lo puedo creer. Me acabo de enterar de que el peor alcalde de la historia de Nueva York y, sin dudarlo, el peor alcalde de Estados Unidos se presenta como candidato a la Presidencia. No pasará, soy bastante bueno para predecir este tipo de cosas", ha señalado el mandatario en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Si os gustan los impuestos altos y los crímenes podéis votarle, pero a la mayoría de las personas no les gusta, así que le deseo suerte, pero realmente será mejor que vuelva a Nueva York y haga su trabajo para lo poco que le queda", ha aseverado.

De Blasio, de 57 años, anunció este miércoles que presentará su candidatura a las primarias que celebrará el Partido Demócrata para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales de 2020.

La entrada del edil en la carrera electoral aumenta a 23 el número de candidatos a las primarias de la formación. De Blasio, que se convirtió en 2017 en el primer demócrata en ser reelegido para ejercer el cargo de alcalde de Nueva York en las últimas tres décadas, se ha presentado tras meses de deliberaciones.