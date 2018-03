Trump y Biden elevan el tono con alusiones directas a peleas físicas

Biden ya utilizó metáforas de este tipo durante la campaña electoral de 2016 y el martes volvió a recurrir a ellas en la Universidad de Miami, donde pronunció un discurso en el que criticó las declaraciones misóginas de Trump.

"Me han preguntado si me gustaría debatir con este caballero y he dicho que no. Si estuviésemos en el instituto, me lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza", ha afirmado quien fuese 'número dos' de la Administración de Barack Obama.

Trump le ha respondido a través de su altavoz en Twitter. "El loco de Joe Biden está actuando como un tipo duro. En realidad, es débil, tanto mental como físicamente, y aun así me amenaza, por segunda vez, con un ataque físico", ha apuntado el presidente.

"No me conoce, pero él caería de forma rápida y dura, llorando todo el rato. ¡No amenaces a la gente, Joe!", ha apostillado Trump.