El Tribunal Supremo de Bermudas falla a favor del matrimonio homosexual

El gobernador de Bermudas, John Rankin, aprobó en febrero una ley que revierte la legalización del matrimonio homosexual en el territorio británico de ultramar a pesar del veredicto emitido el año pasado por el propio Supremo, que dio luz verde al matrimonio igualitario.

El presidente del tribunal, Ian Kawaley, ha indicado que los demandantes "sólo buscan que se respeten los derechos de los que comparten sus creencias y quieren manifestarlas libremente en la práctica".

Así, ha sostenido que los demandantes no pretenden que las personas que no estén a favor del matrimonio entre personas homosexuales lo aplaudan ni se casen ellos mismos con personas del mismo sexo, según ha informado el diario local 'The Royal Gazette'.

Uno de los demandantes, Rod Ferguson, ha descrito el fallo como "increíble" y ha subrayado que "es maravilloso". "Esta es la decisión correcta según mis creencias, así que es el fallo legal correcto", ha manifestado.

El abogado Mark Pettingill fue el encargado de interponer el recurso en febrero. Pettingill ya logró una victoria en la lucha por el matrimonio igualitario en mayo de 2017, nueve meses antes de que ésta fuera revertida.

La decisión a favor del matrimonio homosexual fue bien recibida por la gran mayoría de la isla, pero también provocó una serie de protestas frente al Parlamento.

Varios grupos de defensa de los Derechos Humanos, así como algunos diputados británicos, criticaron la ley aprobada por Rankin y manifestaron que Londres debería haber bloqueado tal legislación.