Nueve heridos en Tokio en un atropello múltiple cuyo autor ha reivindicado como terrorista

El incidente se ha producido en la calle Takeshita, en el distrito de Harajuku, que es popular entre los jóvenes y turistas, alrededor de las 0:10 horas (16:10 hora española), en un momento en que la calle estaba cortada al tráfico en previsión de las celebraciones de Año Nuevo. Uno de los heridos, un adolescente, se encuentra en estado crítico, según la agencia Kiodo.

El detenido, Kazuhiro Kusakabe, huyó del lugar de los hechos pero ha sido detenido media hora después por la Policía en un parque cercano bajo la sospecha de intento de asesinato, según la agencia nipona.

Según la misma fuente, el joven ha dicho a la Policía que había cometido un acto terrorista "en represalia por una ejecución" y que "no pondría ninguna excusa" a su conducta. No está claro no obstante, si el atacante se refería a una ejecución específica o a la vigencia de la pena de muerte en Japón.

Kusakabe también ha dicho a la Policía que había conducido desde la prefectura de Osaka, en el oeste del país, y que pretendía matar a los peatones a los que ha arrollado. Los agentes han encontrado un bidón de keroseno en el vehículo, que según el agresor pretendía emplear para quemar el coche, que era alquilado.