Tiroteo en Estados Unidos: numerosos disparos en la Universidad de Michigan

La Universidad Central de Michigan, situada al norte de Estados Unidos, ha avisado a través de una alerta de un posible tiroteo dentro de sus instalaciones. Como en otras situaciones de tensión, las informaciones suelen ser escasas pero desde la universidad han querido avisar de que el sospechoso no ha sido todavía detenido por la Policia. Algunos medios locales ya han avisado de que dos personas podrían haber sido alcanzadas por las balas.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.