Tillerson recalca que el acuerdo nuclear con Irán debe ser modificado para que EEUU se mantenga en él

En unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, Tillerson ha sostenido que "no es un acuerdo suficientemente duro" que "no detiene lo suficiente" el programa nuclear iraní. "Es difícil hacer que rindan cuentas", ha sostenido.

"Lo más importante es que el acuerdo tiene un final, así que podríamos empezar una cuenta atrás hacia el momento en el que reiniciarán su capacidad de hacerse con armas nucleares", ha argumentado.

Así, ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "quiere rehacer el acuerdo, renegociarlo", agregando que Washington "necesita el apoyo de los aliados, los aliados europeos, para presentar a Irán la necesidad de que este acuerdo sea tratado de nuevo".

"Si vamos a mantener el acuerdo con Irán hay que introducir cambios. Las cláusulas 'sunset' --según las cuales parte de las restricciones serán retiradas gradualmente con el paso del tiempo-- no son una forma adecuada de seguir adelante", ha explicado.

"Se trata simplemente de aplazar la situación para que sea otro en el futuro el que tenga que hacerle frente", ha remachado.

Las palabras de Tillerson han llegado horas después de que Trump haya criticado el acuerdo ante la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmando que se trata de "la peor transacción y la más unilateral en la que haya entrado Estados Unidos", hasta el punto de considerarla una "vergüenza".

En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha calificado de "ignorante" el discurso de Trump, apuntando que este tipo de alocuciones son propias de "épocas medievales".

"El ignorante discurso de odio de Trump pertenece a épocas medievales, no al siglo XXI", ha dicho Zarif en su cuenta de Twitter, desde donde ha apuntado que el presidente norteamericano "no se merece una respuesta" oficial por parte de la República Islámica. "La falsa empatía por los iraníes no engaña a nadie", ha apostillado.

Durante la jornada, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha defendido que el acuerdo nuclear iraní "está funcionando" y ha reclamado que continúe siendo aplicado "plenamente por todas las partes".

En este sentido, ha recordado que Irán está cumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo, algo que ha certificado la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) "en siete ocasiones".

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, aseguró lunes que Irán continúa cumpliendo su parte del acuerdo, recalcando que Teherán "se encuentra bajo el régimen de verificación más firme del mundo".