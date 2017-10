Tillerson dice que Arabia Saudí no está dispuesto por el momento a iniciar discusiones con Qatar

Tillerson, que ha estado durante la jornada en Arabia Saudí para mantener encuentros oficiales y que ha viajado desde allí a Qatar, ha subrayado que ha pedido a las autoridades saudíes que "participen en un diálogo".

"No hay indicaciones firmes de que las partes estén dispuestas a hablar aún, y no podemos forzar un diálogo a personas que no está preparada para hablar", ha indicado, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

En una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Zani, Tillerson ha destacado la importancia de que el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (anteriormente conocido como CCG) "siga buscando la unidad".

"Es más efectivo cuando está unificado, y ninguno de nosotros puede permitirse que esta disputa quede en el aire", ha agregado, pidiendo a todas las partes "minimizar la retórica y rebajar las tensiones".

Por su parte, Al Zani ha reiterado la disposición de Doha a participar en un diálogo, resaltando que "el CCG es bastante importante para la seguridad colectiva (...) y sería la víctima de la crisis", tal y como ha recogido el diario local 'The Peninsula'.

Los gobiernos de Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y EAU anunciaron en junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Qatar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, Mauritania, el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, y el gobierno asentado en el este de Libia. Asimismo, Jordania y Yibuti han reducido su representación diplomática en Doha.

Qatar ha reiterado en numerosas ocasiones su disposición a negociar con estos cuatro países para lograr un acuerdo, si bien todos ellos han manifestado que sus exigencias "no son negociables", reclamando a Doha que las acepte en su totalidad para solucionar la situación.

LA CRISIS DIPLOMÁTICA

Las tensiones entre Qatar y varios países del Golfo se han deteriorado en los últimos meses, a raíz de que la agencia estatal qatarí de noticias, QNA, publicara unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países --Arabia Saudí, EAU, Egipto y Bahréin-- a bloquear el acceso a diversos medios qataríes, entre ellos Al Yazira.

Posteriormente, el fiscal general de Qatar, Alí bin Fetais al Marri, anunció que Arabia Saudí y sus aliados fueron los responsables del ataque informático contra QNA.

Las relaciones entre Qatar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Qatar.