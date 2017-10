Tal día como hoy, hace 55 años, The Beatles presenta su primer single bajo el título ‘Love me do’. El tema llegaría al puesto 17º de las listas de Reino Unido y marcaría el inicio del éxito del grupo británico en todo el mundo.

La canción está escrita por Paul McCartney, aunque años después se le atribuyó también a Lennon. Fue entre los años 1958 y 1959 cuando desarrollaron los detalles del tema. 20 años después se relanzó y consiguió alcanzar el pues to nº4. En Estados Unidos, que desde el principio se había editado en su segunda versión, el sencillo fue nº 1 en 1964.

La canción se grabó con tres bateristas diferentes en momentos distintos. La primera de ellas fue en junio de 1962 cuando el batería era Pete Best, como parte de la audición en los EMI Studios de Londres.

El 4 de septiembre, Best fue reemplazado por Ringo Star. El motivo fue que el productor George Martin no había aprobado la interpretación de Best a la batería, y ese mismo día los Beatles volvieron a grabar con Star una nueva versión de la canción en los mismos estudios de EMI.

Finalmente, una semana después los mismos miembros de la banda regresaron la estudio para probar el tema con el baterista de sesión Andy White. Sin embargo, el primer sencillo de los Beatles incluía la versión de «Love Me Do» con Ringo Starr a la batería. Fue esta versión la que solo pudo alcanzar en el Reino Unido el nº 17 en el Record Retailer, una de las cuatro principales listas musicales que había entonces en Gran Bretaña. La versión con Andy White a la batería no aparecería hasta la edición del álbum Please Please Me en marzo de 1963.