Texas ejecuta a un hombre de 31 años condenado por matar a una mujer y su nieta en 2008

Fuentes del centro penitenciario de Huntsville han señalado que Davila, que habría matado a las víctimas de un disparo tras provocar un incendio en una fiesta de cumpleaños al creer que un miembro de una banda criminal rival había asistido al evento, ha muerto después de que ser sometido a la inyección letal a las 6.31 de la tarde (hora local).

Su fallecimiento supone la novena ejecución registrada este año en el país y la número 550 del estado de Texas desde que el Tribunal Supremo restauró la pena capital en 1976. Texas ha llevado a cabo este año cinco ejecuciones.

"Puede que haya perdido la batalla pero aún soy un soldado. Todavía os quiero a todos. A aquellos que me han apoyado y a mi familia: Cuidaos", ha manifestado antes de ser ejecutado.

La Fiscalía ha indicado que Davila era miembro de una banda criminal y que ese día condujo hasta la fiesta al creer que un miembro de otra pandilla se encontraba allí. Al llegar al lugar abrió fuego contra los asistentes con un rifle semiautomático y acabó con la vida de Annette Stevenson, de 47 años, y su nieta, Quenshawn Stevenson, según ha recogido el diario local 'Texas Tribune'.

Otros tres niños y una mujer resultaron también heridos, según los documentos policiales. El jurado, que dio su veredicto en 2009, tardó varias horas en decidir si condenar o no a Davila, que confesó ser el atacante y señaló que tan sólo quería acabar con la vida del padre de Quenshawn, que era miembro de otra pandilla.

"No estaba apuntando a los niños ni a la mujer y no sé de dónde salió ella", aseguró Davila en un comunicado entregado a la Policía. "No conozco el nombra del hombre gordo, pero sé cómo es, lo reconocí", añadió.

Los abogados de Davila solicitaron al Tribunal Supremo que detuviera la ejecución tras asegurar que la Fiscalía violó la decisión del tribunal al ocultar pruebas favorables para la defensa de Davila, que habría actuado bajo los efectos de las drogas en el momento del tiroteo.

Sin embargo, la corte ha rechazado la apelación sin dar más detalles y ha dado luz verde a la ejecución tan sólo 15 minutos antes de la hora programada para llevarla a cabo.